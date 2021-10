Jak rozmnażać rośliny doniczkowe?

W głowie każdego miłośnika i hodowcy roślin w końcu pojawia się pytanie "jak rozmnażać rośliny doniczkowe"? Niektóre z nich rozmnaża się dlatego, że są już wystarczająco duże i nadają się do zrobienia z nich kolejnej rośliny, a jeszcze inne można w ten sposób zagęścić. Jeżeli chcesz powiększyć swoją kolekcję, zobacz, w jaki sposób to zrobić. Zapraszamy do lektury!

Jak rozmnażać rośliny doniczkowe? Wskazówki

Zanim przejdziemy do tego, jak rozmnażać rośliny doniczkowe, odpowiemy na pytanie, kiedy należy to zrobić. Jest to równie ważna kwestia. Najlepiej zrobić to w okresie, gdy dni są długie, czyli wraz z początkiem wiosny. Zobacz, jak rozmnażać rośliny!

Na samym początku konieczne jest pobranie sadzonki. W roślinach, które posiadają liście, wystarczy uciąć fragment pędu pod kolankiem, czyli zgrubieniem, z którego wyrastają korzenie powietrzne. Sukulenty, takie jak np. grubosz, ukorzenia się z liścia, natomiast niektóre rośliny, jak Sansewieria czy Haworsja, wypuszczają młode przyrosty, które - gdy podrosną - można oddzielić.

W czym ukorzenić rośliny?

Rośliny, które ukorzeniamy z liścia, wsadzamy do wody o temperaturze pokojowej. Można do niej dodać węgiel aktywny, dzięki któremu liść z pędem nie zgnije. Następnie obserwujemy, czy roślina się ukorzenia - jeżeli jej korzenie sięgają kilku centymetrów, można przenieść ją do ziemi. Młode przyrosty czy liście sukulentów od razu wsadzamy do ziemi. Po jakimś czasie wokół nich pojawią się malutkie liście. Mamy nadzieję, że wiesz już, jak rozmnażać rośliny doniczkowe!